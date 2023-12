Captain America: Brave New World, delle scene aggiuntive saranno girate nel 2024!

In seguito al rinvio dell'uscita di Captain America: Brave New World, la Marvel sembra aver guadagnato un po' di tempo in più per ingaggiare Matthew Orton e ideare nuove scene e materiali aggiuntivi.

Matthew Orton lavorerà su del materiale che verrà girato durante le nuove riprese, che avranno luogo tra la primavera e l'estate del 2024. Orton ha già lavorato come consulente di produzione per la serie Marvel targata Disney+ Moon Knight.

Captain America: Brave New World racconta le avventure di Sam Wilson (Anthony Mackie) che prende lo scudo a stelle e strisce di Captain America, succedendo allo Steve Rogers di Chris Evans (la scena in cui cede lo scudo a Wilson è presente in Avengers:Endgame). Il regista sarà Julius Onah, che si baserà sulle prime bozze di Dalan Musson e Malcolm Spellman. Nel cast ci saranno anche Liv Tyler, Harrison Ford, Shira Haas, Tim Blake Nelson, Rosa Salazar, Danny Ramirez e Carl Lumbly. Qui la lista di tutti i supereroi che compariranno in Captain America: Brave New World.

I reshoots fanno parte di ogni film Marvel e vengono sempre programmati come parte del controllo di qualità del processo di produzione da parte dello studio. I giorni delle nuove riprese possono varie da tre giorni fino ad arrivare a due settimane. Il franchise di Captain America è iniziato nel 2011 con Captain America: The First Avenger ed è proseguito con Captain America: Winter Soldier del 2014 e Captain America: Civil War nel 2016. Questi tre film messi insieme hanno guadagnato 2.23$ miliardi al box office mondiale.

Captain Marvel: Brave New World uscirà nelle sale il 14 febbraio 2025.