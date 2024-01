Captain America: Brave New World risolverà uno dei grandi misteri della Fase 4 del MCU?

Dopo le possibili anticipazioni sul finale di Captain America: Brave New World, grazie al famoso insider My time to shine hello sono emersi online in queste ore nuovi dettagli sulla trama del film Marvel Studios con protagonista Anthony Mackie.

Rispondendo ad uno dei suoi follower sulla sua pagina del social network X, come potete vedere dal post disponibile in calce all'articolo, il noto scooper ha anticipato che la trama di Captain America: Brave New World ruoterà intorno al Celestiale di Eternals, che ha sostanzialmente dato vita ad una nuova isola nel bel mezzo dell'Oceano durante gli eventi del film di Chloe Zhao: in questi anni i fan hanno espresso molte volte i loro dubbi in merito alla faccenda, dato che finora nessuna storia del Marvel Cinematic Universe ha preso in esame le conseguenze di un così drastico cambiamento alla geografia della Terra, ma a quanto pare - stando a My time to shine hello - "la trama di Captain America sarà tutta incentrata su questa cosa".

Una teoria è che il governo USA, preso atto dell'emersione del Celestiale, vorrà adoperarsi nella creazione di nuovi supersoldati per difendere i propri confini, cosa che porterà alla creazione di nuovi Hulk (il presidente Ross di Harrison Ford, che secondo i rumor sarà Hulk Rosso) e avrà ripercussioni anche in Thunderbolts (che introdurrà Sentry, interpretato da Steven Yeun). Ricordiamo infatti che, sempre secondo le ultime indiscrezioni, Captain America: Brave New World farà parte di un arco narrativo politico che porterà a World War Hulk, descritto come una sorta di Avengers 4,5 dato l'ampio numero di personaggi che saranno inclusi nella storia.

Captain America: Brave New World uscirà il 14 febbraio 2025.