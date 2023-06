Captain America: Brave New World, rinviato anche il film con Anthony Mackie!

Giornata di fuoco per il Marvel Cinematic Universe: gli Studios, come già capitato tante altre volte, hanno annunciato una serie di slittamenti che riguardano i film del franchise e nella quale sono coinvolti titoli tra i più attesi del futuro prossimo della saga, tra cui anche l'attesissimo ritorno di Captain America.

Oltre al rinvio di Deadpool 3 e allo slittamenti dei due prossimi film sugli Avengers, gli Studios hanno infatti annunciato dia ver rinviato anche questo Captain America: Brave New World, il film che vedrà per la prima volta dopo The Falcon and the Winter Soldier Anthony Mackie vestire i panni che furono di Chris Evans.

Inizialmente previsto per il 3 maggio del 2024, il film sulle avventure di Sam Wilson dovrebbe a questo punto fare il suo esordio sul grande schermo il 26 luglio 2024, vale a dire con quasi tre mesi di ritardo rispetto alla data d'uscita nota fino a poco fa. Nulla di catastrofico, insomma: il prossimo anno vedrà comunque il ritorno sulle scene del nuovo Captain America, ma siamo consapevoli di quanto qualunque variazione sulla tabella di marcia, in casi del genere, sia un piccolo colpo al cuore per i fan di tutto il mondo! Vedremo, a questo punto, se le brutte notizie saranno finite qui.