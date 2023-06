Captain America: Brave New World, la reazione di Anthony Mackie al cambio di titolo

La star MCU Anthony Mackie ha dichiarato di essere rimasto molto sorpreso dal cambio di titolo di Captain America 4, inizialmente presentato come New World Order e ora intitolato Brave New World. Il quarto film della saga sarà interpretato proprio da Mackie nei panni di Sam Wilson, ruolo interpretato anche nei precedenti film.

Intervistato da Inverse, Mackie ha spiegato:"Non ne ho idea. Mi hanno detto 'Stiamo cambiando il titolo'. Ho pensato 'Va bene, facciamolo'. Quindi è andata così".



L'attore non è davvero a conoscenza delle motivazioni che hanno portato Marvel Studios a cambiare il titolo di Captain America 4? Oppure ha semplicemente mentito sull'argomento?

Sappiamo bene come le star Marvel siano diventate delle professioniste nel celare notizie dell'MCU ai media, come richiesto da Marvel Studios.

In ogni caso in passato Anthony Mackie aveva dichiarato di non aver saputo sino all'ultimo che avrebbe interpretato Sam Wilson in Captain America: The Winter Soldier, e che inizialmente avrebbe voluto interpretare Black Panther.



Un nuovo titolo per Captain America 4, Captain America: Brave New World, attualmente in lavorazione, con Harrison Ford al posto di William Hurt, scomparso nel marzo 2022, nel ruolo di Thaddeus Ross. Lavorare con la star di Indiana Jones è stata un'esperienza incredibile per Mackie, come ha spiegato l'attore:"Il primo giorno è stato complicato. Ero così fottutamente nervoso che non riuscivo a ricordare le mie battute. È Harrison 'fottuto' Ford. C'è quest'aurea su di lui. Ma la dissipa molto velocemente perché è un tipo così in gamba. È tutto ciò che dovrebbe essere una star del cinema. Diceva 'Giriamo questo pezzo di merda' e tutti 'Si, giriamo questa merda'. Abbiamo trascorso un bel po' di tempo insieme. Ross e Cap hanno sempre avuto quel rapporto da amici che si rispettano a vicenda, ma si scontrano sempre. Questo è il loro rapporto nella trama".



In un'altra intervista Anthony Mackie ha dichiarato di non conoscere il Multiverso.