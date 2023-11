Captain America: Brave New World, quando esce il film Marvel?

Ora che la nuova timeline del Marvel Cinematic Universe sembra definita possiamo avere qualche certezza in più su alcune date di uscita, fra cui quella di Captain America: Brave New World con protagonista il Sam Wilson di Anthony Mackie.

Archiviati entrambi gli scioperi e modificate diverse date di uscita al momento Captain America: Brave New World è fissato per il 14 febbraio 2025, quasi un anno dopo la sua prima uscita ufficiale, cioè il 3 maggio 2024.

Sono anche usciti nuovi dettagli sul rinvio di Captain America Brave New World, che assieme a Thunderbolts, Blade e Deadpool 3 ha subito diversi cambi in corso d'opera per la sua uscita.

Al momento comunque il film diretto da Julius Onah è in post-produzione. Le riprese si erano concluse poco prima dello sciopero degli attori ma evidentemente il lavoro sugli effetti speciali, CGI e quant'altro è decisamente massiccio e richiederà tempo ai Marvel Studios per essere completato,

Questo perché è molto probabile che il villain del film sarà l'Hulk Rosso di Thunderbolt Ross, interpretato addirittura da Harrison Ford. E forse è già stato svelato il conflitto tra Sam Wilson e Hulk Rosso in Captain America Brave New World.

Visti tutti i diversi rinvii ci aspettiamo che la Marvel riesca a rispettare questo 14 febbraio 2025 per il film, che andrebbe a chiudere tra l'altro la Fase 5 e risulterebbe quindi importante ai fini della macrotrama, almeno dal punto di vista terrestre.

E voi siete curiosi di Captain America: Brave New World o no? Diteci la vostra nei commenti!