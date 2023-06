Captain America: Brave New World, perché Marvel Studios ha cambiato il titolo del film?

Perché Marvel Studios ha modificato il titolo di Captain America 4? La risposta è molto più scontata del previsto, e ha a che fare con una famosa teoria del complotto molto diffusa sulla rete.

Come anticipato dalle indiscrezioni delle scorse settimane, qualche giorno fa Captain America 4 ha cambiato ufficialmente titolo passando da Captain America: New World Order, il titolo originale col quale il film venne annunciato dai Marvel Studios, a Captain America: Brave New World, e le ragioni di questa modifica sono da ricercare nella teoria complottista del cosiddetto 'Nuovo ordine mondiale'.

Se avete sentito parlare di una "cabala globale", del "deep state" o di una sorta di gruppo segreto al potere della società mondiale deciso a manipolare il mondo secondo i propri interessi, allora sapete che cosa si intende con Nuovo ordine mondiale, che in inglese corrisponde appunto al 'New World Order' del titolo originale di Captain America 4: considerato che spesso e volentieri la teoria del complotto del Nuovo ordine mondiale viene associata a tendenze anti-semite (in quanto il famoso deep state sarebbe comandato dagli ebrei e dalle famiglie ebree più ricche) i Marvel Studios hanno deciso di virare su un più generico 'Brave New World' come sottotitolo del nuovo episodio della saga, anche a seguito delle numerose proteste dei fan.

Il film, primo nuovo episodio per il grande schermo del franchise di Captain America dai tempi di Captain America: Civil War (2016), arriverà il 3 maggio 2024. Per altri contenuti scoprite la reazione di Harrison Ford alla possibile presenza di Hulk Rosso nel nuovo film Marvel Cinematic Universe.