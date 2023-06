Captain America: Brave New World, avete notato i jeans rotti stile Hulk di Harrison Ford?

Il cambio di titoli di Captain America, anticipato nelle scorse settimane dagli insider, è stato ufficializzato questa settimana con una nuova foto di scena che ha mostrato il protagonista Anthony Mackie a colloquio con il mitico Harrison Ford, pronto a debuttare nel Marvel Cinematic Universe.

La star di Indiana Jones, Blade Runner e Star Wars andrà a ricoprire il ruolo del generale Ross, che fin dagli albori del MCU è stato interpretato dal compianto William Hurt, venuto a mancare recentemente. Tuttavia, oltre a generare nuove teorie sulla trama di Captain America 4, l'immagine di scena che svelato il cambio di titolo da Captain America: New World Order a Captain America: Brave New World potrebbe aver confermato anche una famosa teoria sul generale Ross.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, i fan del MCU dall'occhio particolarmente di falco hanno notato che nell'immagine ufficiale dal set postata dai Marvel Studios Harrison Ford indossa un costume di scena con dei pantaloni rotti, se non proprio stracciati: in sostanza, il tipico abbigliamento di chi, nel mondo dei supereroi, muta il suo corpo prima e dopo una trasformazione. Potrebbe trattarsi di un indizio particolarmente rilevante, dato che secondo le indiscrezioni il generale Ross si trasformerà in Hulk Rosso durante gli eventi del film, seguendo un'evoluzione tanto amata (e attesa) dai fan dei fumetti Marvel Comics.

Ricordiamo che Harrison Ford avrà un ruolo anche in Thunderbolts, prossimo film MCU strettamente collegato a Captain America: Brave New World. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.