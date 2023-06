Captain America: Brave New World, Harrison Ford fa il furbo: 'Cos'è un Hulk Rosso?'

I fan del Marvel Cinematic Universe, dopo le ultime foto dal set di Captain America: Brave New World, sono sempre più convinti che Harrison Ford interpreterà Hulk Rosso nel nuovo capitolo del franchise, ma la star di Indiana Jones è troppo esperta per lasciarsi sfuggire qualcosa in proposito.

Nel corso di una recente intervista promozionale in vista dell'imminente uscita di Indiana Jones e Il quadrante del destino, che arriverà nei cinema di tutto il mondo a fine giugno, Harrison Ford è stato interrogato sulla presenza di Hulk Ross in Captain America 4 e nel seguente Thunderbolts, nel quale è già stato confermato che il mitico interprete di Star Wars e Blade Runner avrà un ruolo. Ai microfoni di ComicBook, però, l'attore ha fatto il finto tonto, domandando a sua volta: "Cos'è un Hulk Rosso?".

Dopo aver ascoltato attentamente la spiegazione del collega giornalista, Harrison Ford ha tirato la patata bollente a Phoebe Waller-Bridge, sua co-protagonista di Indiana Jones e Il quadrante del destino, incolpandola per non avergli raccontato la storia di questo 'misterioso' personaggio Marvel. Alla fine però l'attore si è apparentemente lasciato andare, rispondendo alla domanda se i fan posso aspettarsi di vedere Hulk Rosso in Captain America: Brave New World: "Forse c'è o forse non c'è".

Captain America: Brave New World uscirà il 3 maggio 2024. Per altre novità, guardate queste nuove foto dal set di Captain America: Brave New World che svelano un collegamento con Daredevil.