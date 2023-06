Captain America: Brave New World, le foto dal set rivelano il collegamento con Daredevil

Alle precedenti foto dal set di Captain America 4 se ne aggiungono altre che hanno un ulteriore risvolto: svelare l'inaspettato collegamento tra il film MCU in arrivo nel 2024 e Daredevil.

Infatti, il sito di cultura pop Murphy's Multiverse ha svelato alcune immagini che mostrano la versione di Chinatown nell'MCU, con tanto di cartelloni pubblicitari, ristoranti e iconiche lampade. La posizione specifica è Canal St., resa celebre fin dalla sua prima apparizione grazie a Daredevil #170 dell'aprile 1981

Il luogo, in particolare, rappresentava il nascondiglio segreto del gruppo malvagio Hand – peraltro presente nella miniserie Marvel's The Defenders. Scritta e ilustrata da Frank Miller, la storia era piena di colpi di scena: basti pensare al ruolo di Elektra, la "kunoichi" mercenaria che si fa strada tra i nemici a colpi di sai. Storicamente legata a Devil, apparve per la prima vlta nel gennaio dello stesso anno (#168). Ad avvalorare l'indiscrezione è il rilascio della serie TV sull'Uomo senza paura nello stesso periodo dell'anno – o almeno così fu deciso inizialmente: purtroppo, lo sciopero WGA ha sospeso le riprese di Daredevil: Born Again.

Quanto a Captain America: Brave New World – inizialmente intitolato New World Oder –, è il 34° film del Marvel Cinematic Universe e vede Julios Onah alla regia. Le riprese sono iniziate il 21 marzo 2023 in Atlanta, Georgia, col nome provvisorio di Rochelle Rochelle, e si concluderanno il 30 giugno 2023. Segnerà inoltre la fine della trilogia con Chris Evans, che lascerà lo spazio a Anthony Machie (interprete di Sam Wilson).