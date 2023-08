Captain America: Brave New World, nuovi dettagli su Leader e la Società dei Serpenti

In attesa di capire se anche Captain America: Brave New World cambierà la sua data d'uscita alla luce del nuovo calendario Disney, vi segnaliamo che per il prossimo film del Marvel Cinematic Universe sono emerse in queste ore interessanti novità.

La notizia che Tim Blake Nelson sarebbe tornato nei panni del Dr. Samuel Sterns in Captain America: Brave New World (allora intitolato New World Order) è stata accolta con favore dai fan dopo che la trasformazione del personaggio in Leader era stata anticipata proprio all'inizio del MCU ne L'incredibile Hulk del 2008, ma che ruolo avrà il personaggio nel nuovo film della saga di Captain America, il primo incentrato su Sam Wilson? Ebbene ha provato ad anticiparlo il noto insider CanWeGetToast, legato al famoso My time to shine hello: vi avvisiamo che il seguente paragrafo potrebbe contenere spoiler su Captain America: Brave New World.

Secondo quanto riportato da CanWeGetSomeToast sulla sua pagina del social network X, sembra che Sterns si rivelerà essere il "benefattore segreto" dietro la Società dei Serpenti. Non è chiaro nel dettaglio cosa intenda lo scooper con questa rivelazione, ma presumiamo che il film rivelerà che il Leader è il finanziatore del gruppo di supercriminali, colui che tira le fila da dietro le quinte fornendo armi, tecnologia e obiettivi da colpire. Questo significa che il Leader avrà solo un piccolo ruolo in Captain America 4, in vista di altre apparizioni future? È difficile dirlo con certezza al momento, ma dato che Brave New World si preannuncia come un film già abbastanza ricco di suo non è da escludere.

Ricordiamo che il cast principale, oltre ovviamente ad Anthony Mackie nel ruolo del nuovo Captain America, include anche Shira Haas nei panni della supereroina israeliana Sabra, il ritorno di Carl Lumbly nei panni di Isaiah Bradley e Danny Ramirez nei panni del nuovo Falcon, oltre ad Harrison Ford che farà il suo debutto nel MCU nei panni di "Thunderbolt" Ross.

Al momento della stesura di questo articolo Captain America: Brave New World è atteso nei cinema per il 26 luglio 2024.