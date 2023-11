Captain America: Brave New World, nuovi dettagli sul film MCU: cosa ha causato il rinvio?

Non si fermano le difficoltà produttive della Marvel per quanto riguardi i prossimi film del franchise e, dopo le difficoltà dovute agli scioperi che hanno bloccato Hollywood, dobbiamo riportare il rinvio di Captain America: Brave New World, considerato da parte di Kevin Feige ancora non adatto all’uscita, necessitando di alcuni reshooting.

Dopo aver smentito le voci che volevano Captain America: Brave New World rinviato a causa del conflitto israelo-palestinese, torniamo a parlare del rinvio del film dedicato all’eroe della Marvel per cercare di capire in che modo la prima realizzazione non abbia soddisfatto la dirigenza del comparto cinematografico del colosso dell’intrattenimento.

Secondo l’affidabile insider Daniel Richtman, i Marvel Studios avrebbero ritenuto le scene d’azione di Brave New World non abbastanza imponenti e soddisfacenti rispetto ai precedenti prodotti del Marvel Cinematic Universe.

In effetti, il regista Julius Onah non è di certo un veterano dei film d’azione e, in questo senso, probabilmente il nuovo capitolo della storia dell’eroe deve riuscire ad alzare la posta in un film che potrebbe presentare battaglie epiche contro la Società dei Serpenti e, addirittura, contro Red Hulk.

Certo, da parte della Marvel c’è l’intenzione di non sbagliare il tiro dopo le difficoltà riscontrate dalle ultime opere di una saga che ha puntato tantissimo sul saper entusiasmare il pubblico grazie a una narrazione epica e ricca d’azione.

In attesa di capire quanto dureranno le nuove riprese del film e se la nuova data d’uscita fissata per il febbraio 2025 verrà rispettata, vi lasciamo alle reazioni di Anthony Mackie alla presenza di Harrison Ford sul set di Captain America: Brave New World.