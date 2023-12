Captain America: Brave New World, questi 2 personaggi MCU non appariranno nel film

Mentre in queste ore i rumor hanno parlato della presenza di Daredevil e Ant-Man in Spider-Man 4, nuove indiscrezioni anticipano che Captain America: Brave New World dovrà fare a meno di due famosi personaggi fino ad ora dati quasi per scontati.

Nonostante in passato si sia parlato di Captain America: Brave New World come una sorta di preludio al tanto atteso film di Hulk con Mark Ruffalo, vista la presenza di Betty Ross e della rumoreggiata trasformazione del generale Ross di Harrison Ford in Hulk Rosso, i famosi scooper Can We Get Some Toast e My Time To Shine Hello hanno anticipato che la She-Hulk di Tatiana Maslany non apparirà nel film. Inoltre, entrambi gli insider hanno anche sfatato le recenti voci secondo cui Sebastian Stan riprenderà il ruolo di Bucky, confermando che il Soldato d'Inverno non sarà incluso in Captain America: Brave New World e che per il ritorno di Bucky i fan del Marvel Cinematic Universe dovranno aspettare l'uscita di Thunderbolts.

Ricordiamo che Captain America: Brave New World è stato rinviato al 2025 e che il prossimo anno il film tornerà in produzione con nuove scene da girare. Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità riguardanti l'atteso quarto capitolo della saga di Captain America, quindi rimanete sintonizzati.

