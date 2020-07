Captain America, il Barone Zemo con maschera e armatura in una concept art di Civil War

In attesa di vederlo tornare per Falcon and the Winter Soldier, ritroviamo il Barone Zemo di Daniel Brühl in una concept art che non venne adattata in Captain America: Civil War.

A consegnarcela è Andy Park, noto designer al servizio del Marvel Cinematic Universe, e per il personaggio aveva pensato a qualcosa di massiccio e inquietante. Come è possibile vedere dall'immagine ad ambientazione nevosa, Helmut Zemo avrebbe dovuto indossare un'armatura di tutto rispetto che l'avrebbe reso particolarmente corazzato.

A risaltare è però la maschera, decisamente lontana da quanto visto nei fumetti (caratterizzata dal colore viola acceso), pur mantenendo le linee verticali nella parte inferiore. Più che una maschera si potrebbe parlare di un vero e proprio elmo in questo caso, e viene da pensare che nelle prime fasi della scrittura avesse maggiori sequenze di azione, che lo avrebbero magari portato ad uno scontro diretto con supereroi del calibro di Captain America e Black Panther.

Cosa ne pensate del design pensato inizialmente? Avrebbe fatto la sua figura? Ditecelo nei commenti! Intanto i protagonisti continuano a raccontare aneddoti divertenti legati a Civil War, mentre i fan hanno potuto ammirare per la prima volta il costume che indosserà Sam Wilson per Falcon and the Winter Soldier.