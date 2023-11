Captain America, l''Avengers, uniti!' doveva arrivare molto prima di Endgame

Dopo aver scoperto che è "colpa" di Captain America per la sconfitta di Avengers: Infinity War, a svelare un altro dettaglio sul personaggio interpretato da Chris Evans è il libro MCU: The Reigns of Marvel Studios; in particolare, Captain America avrebbe dovuto dire "Avengers, uniti" ben prima di Endgame!

La frase stava per essere pronunciato al termine di Age of Ultron – secondo capitolo della saga sui Vendicatori –, ma Kevin Feige e il suo team di registi, sapientemente, hanno scelto di cancellarla, ritenendola più adatta per il gran finale qual è stato Endgame.

Riportiamo l'estratto di MCU: The Reigns of Marvel Studios: "Una scena di combattimento in un fumetto sui Vendicatori includeva quasi sempre il grido di battaglia: 'Vendicatori, uniti!'. Ma quando Captain America di Chris Evans ha iniziato a pronunciare quella frase... il regista Joss Whedon lo ha timidamente interrotto. Nessuno avrebbe dovuto palesarla fino ad Avengers: Endgame, il ventiduesimo film del MCU". Ecco spiegato il grido di battaglia contro Thanos, la rinnovata centralità del personaggio e la "forza" indotta nei compagni di viaggio e combattimento.

Diretto da Anthony e Joe Russo, Avengers: Endgame ha incassato 2 miliardi e 799 milioni di euro a fronte di un budget di 356 milioni, e ha riscosso ottime recensioni da parte della critica – tra cui spicca il 94% su Rotten Tomatoes. Tra i riconoscimenti principali, invece, ricordiamo la candidatura al Premio Oscar per gli effetti speciali e l'Art Directors Guild Awards come miglior scenografia in un film fantastico. Per fare un tuffo nel passato, non perdetevi la nostra recensione di Avengers: Endgame.