Captain America, Anthony Mackie spiega la differenza tra il suo Cap e Steve Rogers

In una recente intervista rilasciata a Men's Journal, Anthony Mackie ha spiegato cosa differenzia il Captain America di Sam Wilson da quello di Steve Rogers, interpretato da Chris Evans nel Marvel Cinematic Universe. L'attore è protagonista insieme a Sebastian Stan della serie MCU, The Falcon and the Winter Soldier.

"Ciò che dovete capire su Sam: è un supereroe che non è davvero un supereroe. Non esiste un siero segreto. Non c'è questo o quello. Ho solo delle ali sul costume che ho ricevuto dai militari. Quindi, tutto quello che faccio lo faccio da uomo comune" ha specificato Mackie.



Nel corso degli eventi raccontati nella serie The Falcon and the Winter Soldier -ci sarà in Captain America 4 anche Bucky come nella serie? - Sam Wilson (Mackie) è costretto a confrontarsi con le realtà e le responsabilità che derivano dal ruolo di Captain America.

Al termine dello show Sam Wilson ha raccolto totalmente l'eredità di Steve Rogers (Chris Evans).



Anthony Mackie ha sottolineato come, a differenza di Steve Rogers, Sam Wilson sia un uomo comune, al quale è affidato un compito e una responsabilità davvero ardua. Essere un supereroe. Essere Captain America.



Qualche giorno fa Anthony Mackie ha raccontato qual è il momento più ridicolo dell'MCU secondo il suo parere.

L'attore interpreterà Cap nel prossimo film, Captain America 4.