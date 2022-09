Captain America, Anthony Mackie: 'Il mio futuro è tutto nelle mani della Marvel'

Ormai è noto che ad indossare i panni del nuovo Captain America sarà l'attore Anthony Mackie, che con il suo Sam Wilson andrà a sostituire l'ormai iconico Steve Rogers di Chris Evans e, nonostante l' annuncio del nuovo Falcon avvenuto al D23, il futuro prossimo del nuovo Cap appare abbastanza nebuloso.

Le riprese di Captain America: New World Order dovrebbero iniziare non prima della fine di quest'anno e nel frattempo nuovi dettagli stanno emergendo sul nuovo Cap, in uscita nel 2024, targato Anthony Mackie e su tutta la produzione in casa Disney. Con molta probabilità Sam Wilson potrebbe avere già un ruolo chiave in Avengers: La Dinastia Kang e Secret Wars, ma persistono ancora dubbi sulla sua presenza in Thunderbolts, pellicola che aprirà la Fase 5 del MCU.



In una recente intervista a Variety è stato lo stesso Mackie a sottolineare tale situazione, ricordando che i piani Marvel vengono svelati con ben poco preavviso agli stessi attori: "Sapete come funziona. Ti chiamano la settimana prima e ti dicono: Il tuo c**o è nostro. Vieni nel film".



Tutto, comunque, propende per la presenza del Cap di Mackie anche in Thunderbolts (in uscita anche lui nel 2024) e per il tanto atteso ricongiungimento tra Sam e Bucky, che l'attore scalpita di vedere tanto quanto noi.