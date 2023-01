Captain America 4, Xosha Roquemore si è unita ufficialmente al cast del film!

Captain America: New World Order è sicuramente uno dei film più attesi dei prossimi anni. Si è ufficialmente unita al cast della pellicola Xosha Roquemore/b><, conosciuta per Precious e The Mindy Project l'interprete a quanto pare vestirà i panni di un personaggio chiave.

Non ci sono dati specifici sul ruolo che interpreterà l'attrice ma, secondo alcune chiamate casting degli ultimi mesi, sarà un personaggio fondamentale ai fini della trama. La pellicola, quarto film del franchise di Captain America, vedrà per la prima volta Anthony Mackie nei panni dell'eroe a stelle e strisce. Il film segnerà anche l'esordio di Harrison Ford nei panni del Generale Ross. Il recast è arrivato dopo la scomparsa di William Hurt che fin da L'Incredibile Hulk ha interpretato il personaggio.

Al momento si sa molto poco sulla trama del film. L'unico rumor trapelato riguarderebbe la presenza di più villain all'interno della pellicola. Secondo alcune indiscrezione oltre a The Leader, il cattivo principale di Captain America 4 dovrebbe essere interpretato da Jessica Chastain. Il produttore della pellicola Nate Moore ha parlato del film paragonando la versione di Cap di Sam Wilson a Rocky. "Sarà il perdente in qualsiasi situazione. Non è un super soldato. Non ha cento anni. Non ha i Vendicatori. Cosa succede con questo ragazzo che annuncia pubblicamente tipo, senza il supporto, 'Sono il nuovo Capitan America'. Cosa succede dopo?"

Insomma l'obiettivo principale è quello di rappresentare, proprio come in The Falcon and The Winter Soldier, un Captain America meno super ma più umano. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!