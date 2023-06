Captain America 4, il wrestler WWE Seth Rollins reciterà nel film Marvel

E' diventato quasi un'abitudine per i wrestler professionisti passare per i cinecomic prima di lanciarsi definitivamente nel mondo della recitazione. E' stato il caso di The Rock, Dave Bautista e ora sembra toccare anche a Seth Rollins che esordirà in Captain America: Brave New World.

Ovviamente i risultati non sono sempre positivi. The Rock ha trovato la sua comfort zone nei film action e nei prodotti d'intrattenimento, Dave Bautista, invece, è riuscito a costruirsi un proprio spazio di qualità anche nei film d'autore, migliorando come attore e conquistando l'affetto di tantissimi fan in giro per il mondo. Essere attore, probabilmente, lo ha reso ancor più popolare rispetto a quanto aveva intrapreso la carriera da wrestler.

Mentre si parla di Captain America 4 come uno dei film più realistici della storia dell'MCU, Rollins sembra star tenendo in considerazione la possibilità di cominciare una carriera nel cinema dopo aver concluso quella come wrestler. "Ho giurato di mantenere un certo livello di segretezza, quindi non posso divulgare troppe informazioni al riguardo. Quello che dirò in risposta alla tua domanda è che è bello avere l'opportunità di fare qualcosa al di fuori della tua zona di comfort" ha detto Rollins. "Questo è ciò che amo, la WWE, il wrestling professionistico, è tutto ciò che ho sempre voluto fare e tutto ciò che intendo fare come carriera il più a lungo possibile, ma ogni volta che raggiungi un certo livello in questo settore c'è qualcosa da fare quando delle opportunità ti vengono incontro e adoro correre rischi a questo punto della mia carriera" ha concluso.

In attesa dell'uscita di Captain America 4 Harrison Ford ha "fatto il furbo" cercando di non far trapelare nulla riguardo la possibilità di poter vedere Hulk Rosso sul grande schermo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!