Captain America 4, il wrestler Seth Rollins è il nuovo villain!

Un avvistamento sul set potrebbe aver anticipato uno dei villain di Captain America: New World Order e potrebbe essere un viso davvero conosciuto, ma non al cinema.

Dal ring al set il passaggio è stato entusiasmante per il wrestler Seth Rollins che, come si vocifera, potrebbe essere tra i villain di Captain America: New World Order. Alcuni scatti rubati dal set avevano svelato il nuovo costume di Sam Wilson e le nuove clip, invece, svelano qualcosa di più su questa new entry nel cast del quarto film di Captain America.

Rollins potrebbe interpretare le vesti di un personaggio appartenente alla Serpent Society, le cui origini risalgono al 1985 sulle pagine di Captain America #310. La Serpent Society ha il fascino del villain e dei serpenti, naturalmente ma non solo: King Cobra è noto nei fumetti per la sua abilità nel wrestling, tale caratteristica dunque renderebbe perfetto il casting di Seth Rollins!

Al momento, il film, che segnerà il pieno sviluppo della Fase 5 dell'MCU, è in piena produzione: in questo clima in fermento, arrivano insistenti le voci sul cambio di titolo per Captain America 4. Nell'attesa di nuovi aggiornamenti, vi ricordiamo che Captain America: New World Order arriverà nei cinema il 3 maggio 2024!