Captain America 4, voci contrastanti: Spellman: 'Non so niente', Mackie: 'Sono entusiasta'

Appena dopo la conclusione di Falcon & The Winter Soldier su Disney+, i principali organi di informazione cinematografica con base ad Hollywood hanno annunciato l'arrivo di Captain America 4, il primo film della saga Marvel Cinematic Universe con protagonista il Sam Wilson di Anthony Mackie.

Addirittura Deadline ha rilanciato confermando anche i piani per il ritorno di Steve Rogers di Chris Evans, menzionati sempre da Deadline qualche tempo fa e ribaditi negli ultimi giorni, descritti come 'un progetto separato' dal film con Mackie. Ma adesso Mark Spellman, sceneggiatore di Falcon & The Winter Soldier associato a Captain America 4, ha frenato l'entusiasmo. O per lo meno ci ha provato:

"Chi l'ha detto? L'ha detto Kevin?" ha stuzzicato Spellman. "Non giurerei su nulla che non sia uscito direttamente dalla bocca del boss in persona!" E' giusto ribadire che i rapporti sul nuovo film della saga di Captain America sono arrivati da fonti più che affidabili, ma i Marvel Studios non hanno ancora confermato o annunciato formalmente alcuna notizia: non è la prima volta che si verificata una situazione del genere, e probabilmente la conferma che metterà tutti d'accordo arriverà prossimamente, magari già quest'estate in occasione del Comic-Con di San Diego.

Del resto stiamo parlando dello studio di produzione che ha spinto Tatiana Maslany a negare di essere She-Hulk fino all'ultimo secondo e anche quando tutto il mondo era già a conoscenza del fatto che Tatiana Maslany avrebbe interpretato She-Hulk nella nuova serie Disney+, e infatti il povero Anthony Mackie ha fatto fatica a contenere il proprio entusiasmo in una recente intervista, arrivata poco dopo il poster ufficiale del nuovo Captain America:

"Ho scoperto del film ieri in un negozio di alimentari. Il cassiere, di nome Dwayne, mi fa: 'Ehi, amico. È vero?!' Mi fa vedere il cellulare e gli rispondo: 'Io non ho sentito niente.' Ma è questo ciò che amo del lavorare per la Marvel. Ti chiamano all'improvviso e ti dicono: 'Vieni a L.A. Vogliamo dirti cosa sta succedendo'. Quindi, sono entusiasta e non vedo l'ora di scoprire cosa succederà".

Come al solito vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.