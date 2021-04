Captain America 4: ufficiale il nuovo film MCU dal creatore di Falcon and Winter Soldier!

Se avete già visto il sesto e ultimo episodio di The Falcon and the Winter Soldier saprete già che Sam Wilson ha infine accettato l'eredità dello Scudo di Steve Rogers, accettando il ruolo di Captain America e indossando anche il mitico costume visto nei fumetti, divenendo il primo e ufficiale Captain America di colore.

Alla fine della serie, anzi, il titolo cambia direttamente in Captain America and the Winter Soldier, sottolineando una sana e finalmente amichevole collaborazione tra i due protagonisti dello show, che a quanto pare torneranno ancora una volta nei rispettivi ruoli per un quarto lungometraggio ufficiale di Captain America scritto da Malcolm Spellman a quattro mani con Dalan Musson, rispettivamente creatore e showrunner della serie live-action Disney+ e co-sceneggiatore di alcuni episodi della stessa.



Al momento non c'è in verità alcun casting confermato, ma è quasi certo che il film continuerà la storyline di Sam Wilson come nuovo Captain America affiancato proprio da Bucky, riportando probabilmente sul grande schermo anche diversi personaggi dello show come John Walker/US Agent (Wyatt Russell), Sharon Carter/Power Broker (Emily VanCamp), il Barone Zemo (Daniel Bruhl) e la Contessa de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus).



Non è stato inoltre annunciato nessun regista per Captain America 4 e non c'è conferma del ritorno di Chris Evans nel ruolo di Steve Rogers, per un cameo o un ruolo anche più sostanzioso.