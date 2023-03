Captain America 4, è ufficiale: Anthony Mackie torna nei panni di Sam Wilson

Sono state appena condivise alcune foto dal set di Captain America 4: in queste si vede l'attore Anthony Mackie alle prese di una nuova avventura.

Seguito della serie Disney+ The Falcon and The Winter Soldier, la trama del quarto capitolo di Capitan America è al momento assolutamente top secret. Pare infatti che la Marvel abbia messo la password ai copioni del film per evitare qualsiasi tipo ti fuga d'informazioni. Uno degli attori, Anthony Mackie, ha rivelato tempo fa che tutti i membri del cast ricevono "letteralmente un codice di accesso per un sito web, una volta entrati in questo sito ci comunicano il luogo in cui andare e la persona da incontrare per firmare ciò che c'è da firmare e a quel punto possiamo sederci davanti ad un computer e leggere il nostro copione. Non si fidano di nessuno".

Cos'è che ci è dato sapere di Captain America 4?

Innanzitutto pare che Harrison Ford e Tim Blake Nelson saranno tra i villain del film del nuovo film Marvel, rispettivamente nei ruoli di Thunderbolt Ross e The Leader (Il Capo). Inoltre, la produzione dovrebbe iniziare a breve.

Quando uscirà Captain America: New World Order? Probabilmente a Maggio 2024. Ci sarà dunque da aspettare per vedere il ritorno di Anthony Mackie e il resto del cast.