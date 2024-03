Captain America 4, Tim Blake Nelson conferma il Leader: 'Rimarrete stupiti'

Captain America 4 ha subito diverse modifiche negli ultimi tempi, ma un punto fermo della trama del nuovo film della saga del Marvel Cinematic Universe sarà il ritorno di Tim Blake Nelson nei panni del nuovo villain Il Leader.

Per la star di Watchmen si è trattato di un inaspettato ma caloroso 'bentornato' nel MCU, a quasi vent'anni dalla sua prima volta: come ricorderete, infatti, Tim Blake Nelson aveva interpretato Samuel Sterns, alias The Leader, in The Incredible Hulk, secondo film dei Marvel Studios uscito nel lontano 2008, e il suo 'revival' in Captain America: Brave New World dell'anno prossimo avverrà diciassette anni dopo l'esordio. Samuel Sterns, infatti, da allora non è più stato visto nel Marvel Cinematic Universe, sebbene un fumetto spin-off abbia in seguito rivelato che dopo gli eventi del film del 2008 fu preso in custodia dallo SHIELD e dalla Vedova Nera.

Oggi il Leader dovrebbe essere il villain principale di Captain America: Brave New World e in una nuova intervista promozionale con Comicbookmovie Tim Blake Nelson ha condiviso il suo entusiasmo per il ritorno del personaggio, confermando i rumor degli scorsi mesi: "Sono davvero molto emozionato. Mi sono divertito moltissimo sul set. Abbiamo lavorato con il team di truccatori Marvel e con questo meraviglioso artista di nome David Atherton, con il quale ho lavorato ad una dozzina di film nel corso della mia carriera. Penso che i fan apprezzeranno il look del Leader, ma anche ciò che avrà da dire e ciò che farà", ha anticipato.

Per altri contenuti guardate la più recente immagine dal set di Captain America 4, la cui data d'uscita è fissata per il 14 febbraio 2025.