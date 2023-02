Captain America 4: dopo tanti migliori amici per Sam Wilson è in arrivo la prima romance?

Una nuova indiscrezione trapelata in queste ore a proposito del Marvel Cinematic Universe prova ad anticipare una grossa svolta nella vita di Sam Wilson, il nuovo Captain America erede di Steve Rogers che sarà il protagonista del prossimo film Marvel Studios Captain America: New World Order.

Come ricorderete, infatti, finora il viaggio di Sam Wilson nell'MCU è stato definito dalle sue amicizie, prima da quella con Steve Rogers e poi dalle dinamiche che hanno caratterizzato il suo rapporto con Bucky Barnes, sia prima che durante la serie The Falcon and the Winter Soldier. Ora però sembra che, durante quello che sarà il suo primo film standalone, tra un villain e l altro in Captain America 4 a quanto pare Sam sarà finalmente pronto a cercare l'amore.

Secondo le informazioni condivise da The Cosmic Circus, il personaggio di Leila Taylor debutterà nel MCU in Captain America 4, diretto da Julius Onah. Sebbene non sia uno dei personaggi Marvel più famosi di sempre, Leila Taylor nei fumetti è da sempre il principale interesse sentimentale di Sam, fin dagli anni '70: una sorta di Lois Lane per Superman, Leila è una giornalista che ha spesso ricoperto il ruolo di 'damigella in pericolo' nelle avventure di Falcon potesse salvarla. Non è stato confermato al 100%, ma è opinione generale che la recente aggiunta al cast di Captain America 4 Xosha Roquemore sia stata scelta proprio per questo questo ruolo.

Naturalmente vi terremo aggiornati, dunque rimanete sintonizzati: Captain America: New World Order arriverà il 3 maggio 2024.