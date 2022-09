Captain America 4, svelato il villain! Sarà una vecchia conoscenza de L'incredibile Hulk!

Shira Haas e Tim Blake Nelson si sono ufficialmente uniti al cast di Captain America: New World Order, nuovo film della saga di Captain America dei Marvel Studios e il primo con protagonista Anthony Mackie, che riprenderà il ruolo di Sam Wilson.

La notizia è stata rivelata da Kevin Feige in persona sul palco della d23, dove è stato anche rivelato che Carl Lumbly, che è apparso nella serie The Falcon and the Winter Soldier, riprenderà il ruolo di Isaiah Bradley, il 'vecchio Captain America'. La Haas interpreterà Sabra, la prima supereroina israeliana della Marvel, mentre a sorpresa Tim Blake Nelson interpreterà The Leader, alias Samuel Stern: l'attore aveva già interpretato il personaggio in The Incredible Hulk, il secondo film del Marvel Cinematic Universe uscito nel 2008; sempre da The Incredible Hulk la Marvel ha recentemente 'ripescato' Tim Roth, tornato ad interpretare il Abomino nella serie tv She-Hulk.

"La Marvel in questi è entrata di diritto nella storia del cinema", ha dichiarato Tim Blake Nelson sul palco. "Quindi per me è un vero onore poter tornare in un loro film dopo tutti questi anni."

Captain America: New World Order è uno dei prossimi film della Saga del Multvierso del MCU. La regia è affidata a Julius Onah, su una sceneggiatura scritta a quattro mani da Dalan Musson e Malcolm Spellman, entrambi già scrittori per The Falcon and the Winter Soldier. Spellman co-produrrà il film insieme al presidente dei Marvel Studios Kevin Feige. New World Order arriverà nei cinema il 3 maggio 2024.

Per altre notizie dal d23, ecco il cast ufficiale di Thunderbolts.