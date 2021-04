Captain America 4: quale sarà la storia del nuovo film Marvel (in base ai fumetti)

Con la fine del viaggio di Sam Wilson (Anthony Mackie) per diventare il nuovo Captain America nell'ormai conclusasi The Falcon and the Winter Soldier di Disney+, vale la pena immergersi nella controparte fumettistica dei due protagonisti dello show, Falcon e Bucky Barnes, per provare a capire il prosieguo della loro storia.

Nei fumetti, dopo essere stato Falcon per più di 40 anni, Sam Wilson ha ricevuto lo Scudo di Captain America dopo che la perdita del siero del super soldato aveva fatto invecchiare velocemente Steve Rogers. Questo accadeva nel 2014. Dopo aver accettato di divenire il suo erede, Sam ha cambiato costume indossando una versione rivista della sua tuta da Falcon con le Ali, la stessa identica che poi è stato utilizzata nella serie Disney+.



Passò poi il ruolo di Falcon al giovane Joaquin Torres, che divenne a tutti gli effetti il suo primo compagno in assoluto. Sam ha anche assunto un ruolo di leadership negli Avengers, dando il via anche a una love story con Jane Foster e continuando a operare come Captain America per diverso tempo. Una delle più grandi sfide da lui mai affrontate come Cap è stata quella della Seconda Guerra Civile dei Supereroi, quando appoggiò un punto di vista differente da quello del suo mentore, mettendosi contro Captain Marvel e lo stesso Steve Rogers e affiancando invece Iron Man.



Successivamente, con Steve tornato alla normalità, Sam cominciò a dubitare del suo ruolo come Captain America, con dei fattori anche legati alle ingiustizie civili e sociali ormai dilaganti in tutto il paese. La goccia che fece traboccare il vaso fu il destino toccato al supereroe di colore Rage, condannato ingiustamente e picchiato a sangue in prigione. Dopo questo, Sam decise di rinunciare allo scudo e all'identità di Captain America, ma cambiò idea quando Steve Rogers, posseduto dal Cubo Cosmico e divenuto malvagio, portò l'HYDRA a conquistare il mondo.



Sam proseguirà dunque brevemente la sua missione nei panni di Cap e abbandonò definitivamente Scudo e identità di Captain America una volta salvato Steve Rogers, riconsegnando inoltre proprio a lui il suo scudo e di conseguenza l'identità di Cap. Riprese così il vecchio ruolo di Falcon, ripristinando lo status quo spezzato nel 2017.