Captain America 4, che il nuovo titolo spoileri la trama?

Captain America 4 ha un nuovo titolo: Brave New World sostituisce a New World Order e per i fan questo cambiamento potrebbe nascondere dell'altro.

Sul web, infatti, circola già la teoria che il nuovo titolo anticipi la trama, ancora top secret, del primo film con protagonista Anthony Mackie con l'armatura di Captain America! Un utente di Reddit ha spiegato che Brave New World è un arco narrativo all'interno del più ampio Secret Empire dei fumetti: "Probabilmente - scrive bleep_boop_beep123 su Reddit - vedremo Captain America affrontare una nuova incarnazione di Hydra e il Leader che tira i fili usando il Presidente Ross (e il governo) come burattini".

L'ipotesi, inoltre, si estende anche sull'armatura da supereroe di Mackie: Sam Wilson di Anthony Mackie indossa un'armatura prevalentemente blu come vediamo nelle ultime foto trapelate dal set di Captain America 4, diversa da quella che abbiamo visto nelle battute finali della serie TV The Falcon and the Winter Soldier: "O Sam ha scartato l'abito bianco per mostrare la sua separazione e il suo disaccordo, o forse usa quello nella foto come un mantello 'invisibile' temporaneo", ha concluso l'utente di Reddit.

Un altro profilo, invece, ritiene che il nuovo titolo di Captain America 4 possa fare riferimento all'omonimo romanzo distopico di Aldous Huxley del 1931. Quale sia la verità non lo sappiamo ancora e dovremmo attendere ancora un anno per scoprilo: Captain America Brave New World arriverà nelle sale il 3 maggio 2024.