Captain America 4, primo sguardo a Tim Blake Nelson nei panni di Leader: è impressionante!

L'attore Tim Blake Nelson giusto qualche giorno fa prometteva ai fan che il look di Leader in Captain America: Brave New World li avrebbe stupiti, ed effettivamente è stato proprio così.

In queste ore, infatti, come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, un nuovo concept art per Captain America 4, originariamente previsto per un'uscita nei cinema nel 2024, si è fatto improvvisamente largo sui social, catturando subito l'attenzione degli appassionati: l'immagine, associata al Leader dei fumetti, è ben lontana dall'essere una pubblicazione ufficiale, ma rende con chiarezza l'aspetto di Tim Blake Nelson, che avrà un look praticamente identico rispetto a quello dei fumetti.

L'ultima volta che lo abbiamo visto nel MCU, nel secondo film della saga L'incredible Hulk del 2008, Leader stava subendo la trasformazione del suo cranio tipica della versione dei fumetti, e a quanto pare in tutti questi anni la mutazione lo ha deformato totalmente. Il ruolo del Leader in Captain America: Brave New World deve ancora essere rivelato, ma dato il suo ruolo nella creazione di Hulk Rosso nei fumetti è possibile che avrà a che fare con il Presidente Ross (interpretato da Harrison Ford).

Ricordiamo che, dopo il ritorno di Tim Roth nei panni di Emil Blonsky/Abominio in She-Hulk: Attorney at Law, dal film del 2008 tornerà anche Liv Tyler, che riprenderà il ruolo di Betty Ross in Captain America 4, la cui data d'uscita è fissata per il 14 febbraio 2025.

Nel frattempo, le ultime indiscrezioni parlano di Hulk di Mark Ruffalo in Deadpool & Wolverine.