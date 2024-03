Captain America 4, primo sguardo al nuovo Falcon: svelato il look di Danny Ramirez

Dopo il primo sguardo a Tim Blake Nelson come Leader emerso nelle scorse settimane, in queste ore è arrivata online anche la prima foto del nuovo Falcon di Danny Ramirez, che sarà visto nel prossimo film Captain America: Brave New World.

Come potete vedere nell'immagine promozionale trapelata online e nella foto comparativa ripresa dai fumetti, la star di Top Gun: Maverick tornerà nei panni del personaggio Joaquin Torres, visto per la prima volta nella serie tv Falcon & The Winter Soldier, ma per il suo passaggio sul grande schermo Torres assumerà il ruolo di nuovo Falcon e potrà vantare un vero e proprio costume da supereroe. Nei fumetti Joaquin Torres è apparso per la prima volta in Captain America: Sam Wilson #1 del 2015, creato dallo scrittore Nick Spencer e dall'artista Daniel Acuña.

Captain America: Brave New World vede protagonisti Anthony Mackie e Harrison Ford, con il cast che include anche Danny Ramirez, Carl Lumbly, Tim Blake Nelson, Shira Haas e Liv Tyler. Julius Onah ha diretto il film da una sceneggiatura di Malcolm Spellman e Dalan Musson, con Matthew Orton assunto per scrivere nuove scene per le riprese aggiuntive: secondo quanto riportato i villain della Società del Serpente sono stati rimossi da Captain America 4 e saranno sostituiti durante le riprese extra.

Captain America: Brave New World arriverà nei cinema il 14 febbraio 2025.

