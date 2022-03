Captain America 4, Sebastian Stan: 'Se Bucky non tornerà la colpa è di Anthony Mackie'

C'è grande attesa e tantissima curiosità per Captain America 4 con protagonista Anthony Mackie, che dopo gli eventi della serie tv Falcon & The Winter Soldier è diventato ufficialmente il nuovo portatore dello scudo che fu di Steve Rogers: ma cosa ne pensa Sebastian Stan?

In una recente intervista rilasciata dal tappeto rosso organizzato per il finale della serie tv Pam & Tommy, a Sebastian Stan è stato chiesto se tornerà come Soldato d'Inverno in Captain America 4. La risposta, a mo di invettiva contro il suo miglior nemico e amico giurato Anthony Mackie, è tutta da ridere: "Non lo so, davvero. Davvero non lo so. L'unica cosa che posso dire è che spero con tutto il mio cuore che Anthony Mackie non abbia alcuna voce in capitolo sulle scelte del cast, perché se sarà lui a decidere probabilmente mi farà fuori dal progetto" ha scherzato Stan parlando con Extra. "No, a parte gli scherzi: amo Anthony, è il migliore. Ma non so se sarò nel film".

Ovviamente è presumibile che Sebastian Stan sappia già tutto di Captain America 4, anche se come al solito l'attore non ha il permesso di rivelare alcun dettaglio: del progetto ad oggi si sa poco e niente, a parte il fatto che Anthony Mackie riprenderà il suo ruolo di Avenger a stelle e strisce ereditato da Chris Evans. E, a proposito dell'ex Captain America, questo quarto film della saga dedicata all'eroe titolare sarà totalmente slegato al misterioso film dedicato a Steve Rogers, del quale ormai si parla sottobanco da diversi mesi senza però il supporto di notizie ufficiali da parte della Marvel: ricordiamo che la notizia del ritorno di Steve Rogers, che secondo i rapporti avverrà in un progetto totalmente separato da Captain America 4, fu lanciata da Deadline e riconfermata dall'outlet anche dopo la successiva smentita di Chris Evans.

