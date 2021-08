Captain America 4, Sebastian Stan commenta il ritorno di Anthony Mackie

Dopo l'ufficialità del ritorno di Anthony Mackie nei panni di Captain America nell'annunciato quarto capitolo del franchise Marvel Studios, Sebastian Stan ha condiviso un'immagine via social commentando il ritorno dell'amico e collega con un sonoro "hell yeah", come potete anche vedere nell'immagine in calce.

Un commento amichevole che speriamo in futuro anche Mackie farà nei suoi confronti quando verrà ufficializzato anche Stan nel cast.



Dopo aver finalmente assunto il ruolo di Captain America in The Falcon and The Winter Soldier, Anthony Mackie tornerà sul grande schermo come personaggio titolare del nuovo film della saga di Cap.

A riportare la notizia è Deadline, che conferma il raggiungimento di un accordo tra Mackie e Disney per la pellicola scritta da Dalan Musson Malcolm Spellman, già showrunner della serie Disney+ con protagonisti Sam Wilson e Bucky Barnes.

E a proposito di quest'ultimo, non si sa ancora nulla su un possibile coinvolgimento di Sebastian Stan, sebbene appaia abbastanza logica e attesa la sua partecipazione al film.



Vi ricordiamo che i prossimi film Marvel in uscita sono Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli di Destin Daniel Cretton, il 1 settembre, e poi Eterni di Chloe Zhao il 3 novembre.



Captain America 4 non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma farà quasi sicuramente parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe.