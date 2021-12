Captain America 4, lo sceneggiatore ammette: 'Neanch'io so dov'è Steve Rogers'

Quanto ci manca Steve Rogers! Certo, Sam Wilson è stato probabilmente la scelta più giusta per l'eredità dell'iconico scudo di Captain America, ma nessuno potrà mai sostituire nei cuori dei fan Marvel l'indimenticato personaggio di Chris Evans. Ma cosa sappiamo, ad oggi, della situazione attuale del nostro supersoldato preferito?

La risposta è: praticamente nulla! Mentre Nate Moore paragona il nuovo Cap a Rocky, infatti, persino lo sceneggiatore di Captain America 4 arriva a dire la sua sulla questione, ammettendo di essere completamente ignorante circa la vita di Rogers post-Avengers: Endgame.

"Devo dirti la verità, amico. Marvel non mi dirà mai cos'è accaduto a Steve, quindi abbiamo potuto scrivere praticamente ciò che volevamo perché non ne sappiamo niente. Ci chiediamo anche noi se Steve sia sulla luna, capisci cosa intendo? Può essere una buona risposta come qualunque altra, perché non mi diranno mai nulla" sono state le parole di un ormai rassegnato Malcolm Spellman.

Niente da fare, dunque: la politica della segretezza dei Marvel Studios colpisce ancora, e di certo non è destinata ad allentare la presa prima del dovuto. Ad oggi, dunque, meglio concentrarsi sulle cose certe e mettere momentaneamente da parte Steve Rogers: vediamo, ad esempio, quando potrebbe uscire il Captain America 4 con Anthony Mackie.