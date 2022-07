Captain America 4, scelto il regista per il film con Anthony Mackie

Sta prendendo sempre più forma il quarto film di Captain America, e adesso il Marvel Studios hanno scelto anche chi si occuperà della regia della pellicola con protagonista Anthony Mackie.

È passato ormai più di un anno da quando era stato ufficializzato Captain America 4 con Anthony Mackie, ma non avevamo ancora avuto notizie certe sul team creativo-produttivo che vi avremmo visto dietro.

Sapevamo che sarebbe tornato l'head writer di The Falcon and The Winter Soldier Malcolm Spellman per scriverne la sceneggiatura, ed è ora stata confermata la sua collaborazione con Dalan Musson (con cui ha già lavorato proprio in occasione della serie Marvel di Disney+), ma non eravamo ancora a conoscenza di chi avrebbe diretto il film.

Adesso, tuttavia, è stato annunciato che il regista afroamericano Julius Onah (The Cloverfield Paradox, Luce) sarà al timone del progetto che vedrà di nuovo il Sam Wilson di Anthony Mackie indossare nuovamentew i panni di Captain America, dopo averli definitivamente ereditati nel finale di The Falcon and The Winter Soldier.

Al momento non abbiamo ancora una data d'uscita per Captain America 4, ma è probabile che qualcosa in più al riguardo ci possa essere detto durante il panel dei Marvel Studios al Comic-Con di San Diego.