Captain America 4 con Sam Wilson sarà uno dei film più realistici di sempre per il MCU

A qualche giorno dall'annuncio del casting di Rosa Salazar in Captain America: New World Order, arrivano nuove preziose informazioni sull'atteso primo film Marvel Studios dedicato al nuovo eroe a stelle e strisce, Sam Wilson, ancora interpretato da Anthony Mackie.

Nel corso di una recente intervista promozionale con Collider, infatti, uno dei membri della troupe produttiva del prossimo film del Marvel Cinematic Universe, lo scenografo Ramsey Avery, ha anticipato che Captain America 4 sarà uno dei capitoli più realistici della saga, dato che l'interpretazione del personaggio data dal regista Julius Onah sarà molto diversa da quella di alcuni degli altri colleghi che hanno lavorato per i Marvel Studios.

"L'intento del film è quello di rimanere molto radicati alla realtà, l'obiettivo è quello di dare allo spettatore l'idea di una storia che possa accadere davvero nel mondo", ha spiegato Avery. "Quindi sarà molto diverso, e in molti modi diversi, da alcuni dei capitoli più recenti del Marvel Universe. Si tratta di una scelta molto deliberata, ed è una scelta affascinante ed eccitante.”

Insomma sembra che, dopo una Fase 4 tendenzialmente molto fantascientifica, la Fase 5 porterà anche storie più 'terrene', come Secret Invasion, Echo, Daredevil: Born Again e lo stesso Captain America: New World Order. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti date un'occhiata a queste nuove foto dal set di Captain America: New World Order.