Captain America 4, Rosa Salazar di Alita nel cast del film MCU: già svelato il suo ruolo?

Mentre Disney sembra essere sul punto di scaldare i motori per Alita: Angelo della Battaglia 2, la star Rosa Salazar è stata assunta nel cast di Captain America: New World Order, nuovo film Marvel Studios attualmente in fase di riprese.

Riportato in esclusiva da Murphy's Multiverse e confermato dalle altre riviste di settore nelle ore successive, Rosa Salazar nel MCU interpreterà Diamondback, un membro della squadra di villain Serpent Society: recentemente, grazie alle foto dal set di Captain America 4 abbiamo visto anche Seth Rollins, che interpreterà un altro membro della società segreta di supercattivi: l'identità del personaggio dell'ex wrestler della WWE è ancora sconosciuta, ma i fan dei fumetti sanno già che la formazione originale della Serpent Society è composta da Diamondback, Sidewinder, Anaconda, Asp, Black Mamba, Bushmaster, King Cobra, Cottonmouth, Death Adder, Princess Python e Rattler. Non è chiaro al momento quanti e quali di questi personaggi saranno inclusi nel film Marvel Cinematic Universe.

Ricordiamo che la Serpent Society non sarà l'unica minaccia che il nuovo Captain America dovrà fronteggiare nel suo primo film stand-alone, dato che la Marvel ha anche rivelato che Tim Blake Nelson tornerà nell'MCU come The Leader, l'arcinemico di Bruce Banner già visto nel MCU in The Incredible Hulk del 2008. Diretto da Julius Onah e scritto da Malcolm Spellman di Falcon & The Winter Soldier, Captain America: New World Order uscirà nei cinema il 3 maggio 2024 e includerà anche Danny Ramirez nei panni del nuovo Falcon, Shira Haas al suo debutto nei panni della supereroina israeliana Sabra e Harrison Ford che sostituisce il defunto William Hurt nei panni di Thaddeus "Thunderbolt" Ross, divenuto Presidente degli Stati Uniti in un ruolo che riprenderà in Thunderbolts, in uscita due mesi dopo, il 26 luglio 2024.

