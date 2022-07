Captain America 4, emerso il primo poster dal San Diego Comic-Con? Sembra proprio di sì!

Iniziano già a emergere in superficie i primi assaggi della gigantesca mole di annunci dei Marvel Studios cui assisteremo, si spera, nel corso del San Diego Comic-Con. Una nuova immagine promozionale sembra mostrare una porzione del poster di Captain America 4. E Power Broker di Sharon Carter guadagna il suo nuovo costume!

Dopo tre anni di assenza, i Marvel Studios si preparano a fare il loro trionfale ritorno con un panel dedicato nel corso dell’imminente San Diego Comic-Con. Ovviamente il loro sarà uno dei franchise di punta, potendo contare su una sequela ininterrotta di giganteschi successi al botteghino grazie al MCU. Ma molti altri progetti, registi, new entry e materiale promozionale si preparano a essere annunciati o distribuiti nel corso dell’evento. Fra i tanti, l’ultima uscita del Marvel Cinematic Universe fa sperare in un annuncio per Thor 5 o altri sequel più sul lungo periodo, anche se ovviamente le probabilità non vanno a favore di progetti appena sbarcati su grande schermo.

Uno dei nodi dell’evento potrebbe essere il quarto capitolo su Captain America, che si trova nella perfetta posizione di non aver rivelato praticamente nulla in termini di anticipazioni e materiale promozionale, ma di essere anche relativamente ravvicinato o quantomeno avviato, grazie a The Falcon and The Winter Soldier, rispetto ad altri titoli della Fase 5. Per questo ci si potrebbe tranquillamente aspettare un primo poster, al quale ovviamente ne seguiranno molti altri, di cui l’utente u/ElizabethSwannSimp sembra esser stato in grado di pubblicare una porzione su Reddit.

L’immagine, che trovate in calce all’articolo, fa parte di una serie di striscioni che anticipano il panel dei Marvel Studios al Comic-Con e mostra giusto Sam Wilson con il nuovo costume da Cap affiancato dalla Sharon Carter di Emily VanCamp. L’agente sfoggia un nuovo costume interamente bianco, molto più simile a quello che indossa all’interno dei fumetti. Ma vien da chiedersi, a questo punto, come verrà gestita la sua doppia identità in qualità del villain Power Broker, rivelata nelle battute finali di The Falcon and The Winter Soldier. A voi è piaciuto quel twist ending, considerando che la serie non è stata accolta nel migliore dei modi? Ditecelo nei commenti!