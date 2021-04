Captain America 4, il ritorno di Chris Evans è ancora in programma: lo scenario

Un nuovo report di Deadline fa chiarezza sul quarto film di Captain America, il cui sviluppo presso i Marvel Studios è stato svelato a sorpresa ieri nel giorno della conclusione di The Falcon and the Winter Soldier, la serie Disney+ incentrata sui personaggi di Anthony Mackie e Sebastian Stan.

Oltre a confermare che lo showrunner della serie Malcolm Spellman sta lavorando alla sceneggiatura del progetto insieme a Dalan Musson, il sito fa sapere che un eventuale film con protagonista Sam Wilson (questa l'ipotesi più probabile alla luce degli eventi dello show) non comprometterà il ritorno di Chris Evans nei panni di Steve Rogers, che invece potrebbe avvenire in un titolo completamente separato.

Il possibile ritorno di quest'ultimo nel Marvel Cinematic Universe è stato svelato lo scorso gennaio proprio da Deadline, e nonostante le smentite dello stesso Evans e di Kevin Feige l'autorevole sito continua dunque a sostenere che lo studio è effettivamente al lavoro perché ciò accada. D'altronde, sappiamo bene quanto i Marvel Studios ci tengano a mantenere i propri segreti (vedi la smentita di Tatiana Maslany, poi confermata come interprete di She-Hulk nella serie Disney+).

Per quanto riguarda Captain America 4, in ogni caso, restiamo in attesa di ulteriori novità, visto che al momento non sono emerse informazioni confermate né sul casting né sul regista a cui verrà affidato il progetto. Voi cosa ne pensate di questo scenario? Fatecelo sapere nei commenti.