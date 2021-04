Captain America 4, ricordate quando Tom Holland prese in giro Anthony Mackie?

Sebbene manchi la conferma definitiva, sembra ormai chiaro che sarà Anthony Mackie il protagonista di Captain America 4, nuova pellicola il cui sviluppo è stato annunciato proprio nel giorno della conclusione di The Falcon and the Winter Soldier su Disney+.

Si tratta ovviamente di un traguardo importantissimo per l'attore, introdotto come personaggio secondario in Captain America: The Winter Soldier e ora diventato uno dei grandi protagonisti del futuro del Marvel Cinematic Universe. Ma a parte ciò, grazie a questo progetto Mackie potrà prendersi una piccola rivincita (ovviamente in modo scherzoso) nei confronti di Tom Holland.

Nel 2018, durante una loro ospitata all'Ace Comic Con, Tom Holland aveva infatti preso in giro il collega del MCU sul fatto che Falcon non fosse mai stato protagonista di un film, al contrario del suo Spider-Man. Internet però non dimentica mai niente, e di fatti subito dopo l'annuncio hanno iniziato a spuntare su Twitter i meme sulla "vendetta" di Mackie. Ne potete trovare qualcuno in calce alla news.

A proposito di Captain America 4, un recente report di Deadline ha confermato che i Marvel Studios stanno continuando a lavorare al ritorno di Chris Evans nei panni di Steve Rodgers, che a quanto pare potrebbe avvenire in un titolo completamente separato rispetto all'avventura del nuovo Cap.