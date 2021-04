Captain America 4, quando potrebbe uscire il nuovo film Marvel?

A pochi giorni dalla conferma ufficiale dell'arrivo di un Captain America 4 che proseguirà la storyline di Sam Wilson come nuovo Captain America, speriamo ancora affiancato da Bucky Barnes come Winter Soldier, proviamo a capire brevemente quando potrebbe uscire il quarto capitolo del franchise al cinema.

I film attualmente in programma per il 2023 od oltre sono Guardiani della Galassia Vol. 3 di James Gunn e il reboot cinematografico dei Fantastici 4 di Jon Watts, entrambi in pre-produzione. Già questi non è chiaro se apparterranno o meno alla Fase 4 del MCU o alla Fase 5, ma è certo che Cap 4 non uscirà nelle sale prima del 2023, anno in cui potrebbe effettivamente essere il terzo cinecomic MCU in programma per il cinema.



Il film sarà scritto da Malcolm Spellman a quattro mani con Dalan Musson, rispettivamente creatore e showrunner della serie live-action Disney+ e co-sceneggiatore di alcuni episodi della stessa.



Al momento non c'è in verità alcun casting confermato, ma è quasi certo che il film continuerà la storyline di Sam Wilson come nuovo Captain America affiancato proprio da Bucky, riportando probabilmente sul grande schermo anche diversi personaggi dello show come John Walker/US Agent (Wyatt Russell), Sharon Carter/Power Broker (Emily VanCamp), il Barone Zemo (Daniel Bruhl) e la Contessa de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus).



Non è stato inoltre annunciato nessun regista per Captain America 4 e non c'è conferma del ritorno di Chris Evans nel ruolo di Steve Rogers, per un cameo o un ruolo anche più sostanzioso.