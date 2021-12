Captain America 4, quando esce il film con Anthony Mackie?

Captain America 4 con Anthony Mackie ci sarà. La notizia è arrivata lo scorso Aprile, in concomitanza con la messa in onda dell'ultimo episodio di The Falcon and The Winter Soldier. Ma quando potremo vederlo?

Anthony Mackie, che interpreta Sam Wilson, raccoglierà l'eredità di Steve Rogers, e sarà il nuovo Cap. Il suo personaggio stato descritto come una specie di Rocky, in quanto non sarà un supersoldato come Rogers.

Alla domanda su "quando" potremo effettivamente vederlo in questi panni, Mackie lo scorso Giugno aveva risposto di non saperlo, in quanto al momento la Marvel è impegnata su numerosi progetti. Inoltre l'attore aveva parlato di una sua eventuale presenza in Black Panther 2, la cui produzione è ancora ferma, e i lavori dunque ancora non conclusi.

Considerando la situazione attuale del Marvel Cinematic Universe, sembra sia un anno fin troppo impegnativo per avere lo spazio necessario per Captain America 4. Certo, mai dire mai, ma al momento ci aspettiamo che i lavori possano iniziare effettivamente a metà/fine 2022, e che il film approderà sui nostri schermi a fine 2023, o al più anche 2024. Staremo a vedere, ma una cosa è certa: bisognerà attendere ancora non poco.

Nel frattempo, il quarto capitolo dedicato a Cap, è alla ricerca di un regista, mentre nella squadra di sceneggiatura vengono confermati Dalan Musson e Malcolm Spellman.