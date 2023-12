Captain America 4, occhio agli spoiler: già svelata la scena finale del film Marvel?

Questa settimana sono emersi nuovi dettagli sull'aspetto che avrà Hulk Rosso di Harrison Ford nel MCU, ma ora le voci di corridoio su Captain America: Brave New World pretendono di anticipare anche la battaglia finale al centro del film.

Secondo il noto scooper My Time To Shine Hello, che come regalo di Natale per i suoi follower ha anche fornito nuovi aggiornamenti sulla situazione villain per Avengers: Secret Wars dopo il licenziamento di Jonathan Majors dal ruolo di Kang il Conquistatore, la prossima avventura di Capitan America si concluderà con uno scontro uno contro uno tra Sam Wilson (Anthony Mackie) e Red Hulk (Harrison Ford), scontro che avrà luogo in una location d'eccezione, ovvero la Casa Bianca.

Come si dice da diversi mesi, infatti, in Captain America 4 sarà svelato che il nuovo presidente degli Stati Uniti nel MCU (menzionato già in Black Panther: Wakanda Forever) altri non è che il generale Ross, oggi interpretato da Harrison Ford dopo la morte del compianto William Hurt. My time to shine hello lascia anche intendere che il presidente Ross finirà ucciso o permanentemente bloccato nella sua forma di Hulk entro la fine del film, dato che lo scooper lo saluta con un 'addio presidente Ross'.

Ricordiamo che, secondo i recenti leak sul futuro della Saga del Multiverso, insieme a Black Panther: Wakanda Forever il nuovo film di Captain America farà parte di una 'mini-saga politica' che culminerà con un film ispirato a World War Hulk descritto come una sorta di 'Avengers 4.5' sulla falsa riga di Captain America: Civil War per il gran numero di personaggi che saranno coinvolti.

Captain America: Brave New World uscirà il 14 febbraio 2025.