Captain America 4, il 'nuovo Falcon' svela i risultati del suo allenamento!

Dopo aver esordito in The Falcon and The Winter Soldier, il Joaquin Torres di Danny Ramirez pare che avrà un ottimo futuro all'interno del Marvel Cinematic Universe. L'attore ha lasciato intuire un possibile inizio delle riprese postando una foto durante il suo allenamento per Captain America 4.

Ramirez non è sconosciuto a questo tipo di impegno fisico per la preparazione di un film. L'anno scorso è stato tra i giovani attori che hanno preso parte a Top Gun: Maverick vestendo i panni di Flyboy ed essendo sottoposto ad un durissimo allenamento di ispirazione militare. Il lavoro che sta facendo per Captain America 4 non sembra essere tanto differente. Dopo che Sam ha lasciato le ali di Falcon al giovane tenente Torres sembra quasi scontato dire che il personaggio sarà il potenziale successore nel ruolo di "spalla" del Capitano.

Dopo diverse brutte esperienze avute con le pellicole precedenti sembra che la Marvel abbia messo delle password ai copioni di Captain America 4 per evitare leak e questo rende quasi impossibile ottenere anticipazioni di qualsiasi tipo sulla trama. Nella didascalia della foto pubblicata da Ramirez ha ironizzato su quanto il fisico che Jonathan Majors ha sfoggiato in Ant-Man and The Wasp: Quantumania abbia alzato l'asticella per resto degli attori presenti in casa Marvel per quanto riguarda il fattore allenamento.

Una delle cose più attese del film è l'esordio del "nuovo" Generale Ross. Harrison Ford ha scherzato sul suo arrivo in Captain America 4 ironizzando anche un possibile primo incontro tra il suo personaggio e il Sam Wilson di Anthony Mackie. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!