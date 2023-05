Captain America 4, le nuove foto dal set svelato un nuovo costume per Sam Wilson!

Dopo i recenti rumor su un possibile cambio di titolo per Captain America 4, le riprese dell'atteso cinecomix Marvel Studios con protagonista Anthony Mackie continuano senza sosta, e nelle scorse ore sono arrivate online nuove foto dal set.

Gli scatti, che sono rapidamente spuntati su Twitter, mostrano Anthony Mackie sfoggiare un nuovo costume da Captain America con colori più scuri, simili a quelli utilizzati dal precedente eroe a stelle e strisce Steve Rogers (interpretato da Chris Evans per tutta la Saga dell'Infinito). Non è noto al momento se questo nuovo costume di Captain America Sam Wilson sarà un cambiamento permanente o se la tuta avrà uno specifico scopo nel quarto episodio della saga, al momento ancora conosciuto con il titolo originale New World Order.

Ricordiamo che Sam Wilson ha assunto l'identità di Captain America durante gli episodi della serie televisiva The Falcon e The Winter Soldier, distribuita in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+ e per la quale Captain America: New World Order fungerà a tutti gli effetti da sequel. Il personaggio dovrebbe tornare prossimamente anche in Avengers: The Kang Dynasty, mentre il film Captain America: New World Order avrà forti legami con Thunderbolts, altro capitolo del MCU attualmente in lavorazione.

Captain America: New World Order arriverà nei cinema il 3 maggio 2024.