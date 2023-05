Captain America 4, ancora nuove foto dal set del film con Anthony Mackie

Captain America 4 rappresenta un film determinante nell'MCU, in quanto ha il compito di consolidare il ruolo del personaggio di Sam Wilson come nuovo super eroe al posto di Steve Rogers. Questo lo rende sicuramente uno dei prodotti più attesi da tutti gli appassionati di cinecomics. Menomale che ad attenuare gli animi ci pensa qualche foto dal set.

Nuovi scatti dal set di Captain America: New World Order hanno offerto ai fan uno sguardo più da vicino all'amicizia tra Sam Wilson/Capitan America (Anthony Mackie) e il nuovo Falcon, Joaquin Torres (Danny Ramirez).

Condivise su Instagram, le immagini mostrano Sam Wilson di Mackie e Joaquin Torres di Ramirez in borghese invece dei rispettivi super completi. Le foto sono state scattate ad Atlanta, dove New World Order sta attualmente venendo girato.

Sono state pubblicate molte foto di recente dal set dell'attesissimo quarto film di Captain America, con queste nuove arrivate a poche settimane di distanza dopo il primo sguardo ai due in costume da super eroe.

Questi scatti di pochi giorni fa potrebbero averci fatto capire chi sono i villain di Captain America 4.

Captain America: New World Order continuerà la partnership tra Sam Wilson e Joaquin Torres che è stata vista per la prima volta nella serie limitata Disney+ del 2021 The Falcon and the Winter Soldier . Tuttavia, invece di supervisionare le missioni di Wilson per l'aeronautica americana, Torres si unirà al Capitano nei panni del Falcon.

Le foto qui descritte potete trovarle, come sempre, in calce a questa notizia.

Nel frattempo si sta discutendo per un cambio di titolo per Captain America 4, in quanto considerato altrimenti troppo politico.