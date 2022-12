Captain America 4, non solo The Leader: ben 5 villain! Jessica Chastain la principale?

Non solo The Leader di Tim Blake Nelson, atteso dai tempi dell'Hulk con Edward Norton! Secondo un rumor gigantesco - e clamoroso, se venisse confermato - Anthony Mackie dovrà combattere ben 5 villain in Captain America: New World Order. E si parla di Jessica Chastain come la principale! La figlia di Teschio Rosso?

Per preparare a dovere un rumor del genere e commentarlo nella maniera più lucida possibile, è necessario fare un po’ d’ordine. Anzi... di New World Order. Per ora spettava a Tim Blake Nelson il ruolo del villain principale nei panni di The Leader, del quale abbiamo assistito alla trasformazione nel lontanissimo e dimenticato Hulk con Edward Norton. Da allora, sia per il relativo fallimento del film che per la sostituzione con Mark Ruffalo non se n’è più parlato.

Poi sempre di una sostituzione si parla con l’ingresso di Harrison Ford dopo la morte del compianto William Hurt. Sappiamo che Ford interpreterà il Generale Thunderbolt Ross ma potrebbe già mostrare la sua altra versione di Red Hulk, diventando quindi un altro villain di Captain America New World Order. Già queste due presenze però, strettamente legate a Bruce Banner, fanno pensare che Marvel non abbia alcun interesse a uno standalone su Hulk.

Infine si aggiunge Valentina Allegra de Fontaine: lei e Ross, in qualità di figure governative dalla dubbia moralità, dovrebbero rappresentare dei villain nella misura in cui si dimostreranno una spina nel fianco di Anthony Mackie. Ma secondo l’insider MyTimeToShineHello, la lista dei villain non è conclusa e non è neanche stato annunciato quello principale. Nonostante la generale attendibilità della fonte, il rumor è molto grosso e avrà senz’altro bisogno di trovare conferma.

Secondo l’insider, l’attuale lista di villain del film ammonterebbe a cinque personaggi: tre già si conoscono mentre gli altri due si rifiuterebbe di condividerli (è anche possibile che non ne conosca l’identità). Ma su uno in particolare avanza un nome: Jessica Chastain, che interpreterebbe di fatto il villain principale nonostante la presenza già ingombrante di The Leader. Alcuni hanno pensato immediatamente a Sin, la figlia di Teschio Rosso, cattiva formidabile per una seconda generazione di Captain America. Ma l’insider si azzarda ad aggiungere che il personaggio “non è chi pensate”, quindi potrebbe trattarsi di qualcuno di completamente diverso.

È da capire se il quinto villain sia il personaggio di Sabra, una mutante agente del Mossad interpretata da Shira Haas. In realtà Sabra è considerata un’eroina nei fumetti, ma è pur vero che il suo ruolo come spia del Mossad potrebbe metterla in collisione con la CIA (nonostante l’alleanza fra i due Paesi cui fanno capo). È possibile quindi che Cap e Sabra trovino nei rispettivi organi governativi un nemico comune, trovandosi quindi alleati: ma attualmente, anche alla luce di questo rumor, ogni altro scenario rimane sul tavolo.

Voi quale assetto immaginate? E quale vorreste? Ditecelo nei commenti!