No, Captain America 4 non sarà The Falcon and the Winter Soldier 2

The Falcon and the Winter Soldier è forse ancora oggi una delle più divisive tra le serie del Marvel Cinematic Universe finite su Disney+: tra chi ne ha amato i toni più vicini al cinema di spionaggio e chi invece non ne ha apprezzato gli sviluppi, comunque, non mancano i fan che sperano che lo show abbia un sequel in Captain America 4.

Speranze che sono destinate a cadere nel vuoto: secondo Anthony Mackie, infatti, non bisognerà cadere nell'errore di considerare il film paragonato da Kevin Feige a uno dei migliori capitoli dell'MCU come un sequel diretto dello show che fece il suo esordio su Disney+ nel 2021.

"Una delle conversazioni più importanti che abbiamo avuto all'inizio dei lavori riguardava proprio il fatto che non dovesse trattarsi di una The Falcon and the Winter Soldier 2, perché questo sarà un film a sé stante con una sua storia e i suoi protagonisti" sono state le parole di Anthony Mackie, che recentemente ha anche confermato l'assenza di Sebastian Stan in Captain America: Brave New World.

Meglio mettersi l'anima in pace, dunque: il primo film del nuovo Captain America sarà un qualcosa di completamente nuovo. Sarà la scelta giusta per risollevare un Marvel Cinematic Universe sempre più in difficoltà? Noi speriamo davvero di sì!

