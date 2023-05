Captain America 4, via il New World Order? Il titolo potrebbe cambiare: 'Troppo politico'

Mentre le riprese di Captain America 4 sono attualmente in corso, in questi minuti è arrivato un importante aggiornamento dal sottobosco degli scooper e insider dei social circa il prossimo capitolo della saga dell'eroe a stelle e strisce del Marvel Cinematic Universe.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo e pubblicato su Twitter, infatti, attraverso i propri canali il famoso portale CanWeGetSomeToast - legato al famoso insider My time to shine - ha pubblicato un'immagine di Sam Wilson nel suo costume di Capitan America dal finale di The Falcon and the Winter Soldier con la didascalia che recitava "Captain America: Untitled uscirà tra un anno da oggi!" Quando uno degli utenti del social ha chiesto informazioni in merito alla mancanza di un titolo, lo scooper ha confermato che i Marvel Studios hanno cambiato il titolo di Captain America 4, finora noto (e annunciato) come 'Captain America: New World Order'.

Lo scooper ha anche aggiunto che il cambio di titolo non ha nulla a che fare con lo sciopero degli sceneggiatori della Writer's Guild of America e al momento non si hanno informazioni chiare in merito a questa decisione, ancora tutta da confermare in via ufficiale da parte dei Marvel Studios. Secondo alcune indiscrezioni, il titolo New World Order sarebbe stato ritenuto troppo politico e per questo sarà sostituito in corso d'opera.

Captain America 4 ha attualmente una data d'uscita fissata per il 3 maggio 2024.