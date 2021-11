Captain America 4, Nate Moore: 'Il Cap di Anthony Mackie è come Rocky'

Qualche mese fa, al termine di The Falcon and The Winter Soldier, arrivava l'indiscrezione (poi ufficializzata) di un quarto film di Captain America con protagonista il Sam Wilson di Anthony Mackie. Ora, il produttore del MCU Nate Moore ci spiega cosa rende diverso il nuovo Captain America.

"Penso che non sia Steve Rogers, e credo che questa sia una cosa buona" esordisce Moore durante il podcast di Comicbook Phase Zero.

E ci dice perché: "Perché per me, questo nuovo Cap è Rocky. Sarà l'underdog in ogni situazione. Non è un Super Soldato. Non ha cento anni. Non ha gli Avengers dalla sua. Cosa accadrà a questo tipo che ha annunciato pubblicamente e più o meno senza il supporto [che aveva ricevuto Steve] 'Sono il nuovo Captain America'? Cosa succede adesso?".

"Credo sia affascinante perché lui è un [semplice] uomo. Un uomo con uno scudo e delle ali, ma è un uomo. Quindi gliene faremo passare tante e gli faremo guadagnare [questo titolo], e vedremo cosa succede quando sei superato, surclassato, super-tutto" anticipa poi "Cosa rende qualcuno Captain America? Ed è qualcosa che proveremo con Mackie e Sam Wilson".

Captain America 4 non ha ancora un regista al timone, ma la sceneggiatura sarà scritta da scritta da Dalan Musson e lo showrunner di The Falcon and The Winter Soldier Malcolm Spellman.