Captain America 4, Marvel sostituirà la Società dei Serpenti con altri villain?

Dopo le dichiarazioni di Tim Blake Nelson sul ritorno di Leader in Captain America: Brave New World, emergono nuovi dettagli sulla burrascosa produzione del quarto capitolo della saga cinematografica del supereroe Marvel a stelle e strisce, il primo con protagonista Sam Wilson di Anthony Mackie.

Il famoso scooper Can We Get Some Toast, infatti, ha rivelato nuovi dettagli sul ruolo originale della Società dei Serpenti in Captain America 4: come riportato in precedenza questo team di super-criminali è stato totalmente tagliato dal film durante le riprese aggiuntive, e stando alle informazioni dell'insider la Marvel aveva previsto l'esordio nel MCU di villain come Diamondback, Constrictor, Rattler, Asp e Cobra, tutti equipaggiati con tatuaggi segmentati che si allargavano per rivelare miglioramenti cibernetici. Ad esempio, Diamondback poteva sparare proiettili dalle sue dita, mentre Rattler aveva poteri di boom sonico, Constrictor scatenava cariche elettriche dalle sue braccia, Asp aveva pugni di fuoco e Cobra poteva sputare acido dalle sue zanne.

La Marvel ha ritenuto questi personaggi troppo esagerati per un film che punta ad una trama da thriller politico 'realistico', oppure semplicemente ci sarebbero stati troppi villain considerata la presenza confermata di Red Hulk e The Leader? Non è dato saperlo, per il momento, ma il noto insider Daniel Richtman anticipa che con le riprese aggiuntive in corso la produzione starebbe cercando dei rimpiazzi per la Società dei Serpenti, probabilmente per le parti degli sgherri di The Leader.

Dalle foto dal set sappiamo che due membri della Società dei Serpenti sono stati interpretati da Rosa Salazar (Alita: Battle Angel) e Seth Rollins (l'attuale campione mondiale dei pesi massimi della WWE).



Captain America 4 uscirà il 14 febbraio 2025.