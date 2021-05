Captain America 4, Malcom Spellmann: 'Sam dovrà fare i conti con la sua natura'

Archiviato il capitolo di Falcon and The Winter Soldier, Anthony Mackie tornerà a vestire i panni dell'eroe a stelle e strisce in Captain America 4, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe che ci mostrerà ancora una volta le vicende dell'erede di Steve Rogers.

Sebbene Malcolm Spellmann dichiari di non essere ancora coinvolto nel progetto, ha voluto dire la sua su quelli che potrebbero essere gli argomenti trattati in questa nuova pellicola cinematografica che ci permetterà di conoscere meglio Sam Wilson. Secondo il regista infatti, questo sarà un lungo viaggio interiore in cui il nuovo Cap dovrà fare i conti con la propria natura di essere umano che non può contare dunque sulle strabilianti capacità fornite dal siero del Super Soldato.

Sam infatti, nel corso di Falcon and The Winter Soldier ha chiarito al Barone Zemo che in nessun caso avrebbe assunto una dose del siero, e a tal proposito Spellmann ha detto a Everyone Loves a Good Story: "Credo che questo sarà il tema del film, il suo conflitto interiore. È appropriato. Nel genere d'azione, ciò che ha reso Die Hard un classico non è stato chi ha battuto Bruce Willis, è stato quello che ha passato per batterli".

Il regista ha aggiunto: "Questo è ciò con cui le persone possono identificarsi. 'Questo figlio di puttana è proprio come me e sta affrontando i cattivi' penseranno. Non potrebbe esserci eroe migliore di quello per cui tifare".

Siete d'accordo con Spellmann? Cosa vi aspettate da Captain America 4? Diteci naturalmente la vostra nei commenti.